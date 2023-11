Carola Rackete su Giorgia Meloni: "In gamba e capace"

Vogliamo un altro futuro per l'Ue

Sulle politiche dell'Unione europea ed in particolare per quanto riguarda l'agenda dei cambiamenti climatici "Giorgia Meloni si è rivelata molto in gamba e capace nell'interfacciarsi con i leader europei, ma è un altro il futuro che noi vogliamo per l'Europa", ha detto l'attivista tedesca, candidata indipendente della Linke al Parlamento Europeo, intervenendo all'ultima giornata del festival "'L'Eredità delle Donne" di Firenze.