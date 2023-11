Nave cargo incagliata a Messina, al via operazioni per disincagliarla

Alle prime luci dell'alba sono iniziate le operazioni per disincagliare la nave cargo spiaggiata sul litorale di Rometta, in provincia di Messina . ( NAVE INCAGLIATA IN GROENLANDIA - DISINCAGLIATA LA NAVE NEL CANALE DI SUEZ )

La ricostruzione dei fatti

La motonave Lider Prestij, che porta ancora il logo del vecchio proprietario, ha vagato ingovernata e guidata dalle onde per tutta la notte, da quando il cavo che la teneva legata a un rimorchiatore, che la stava trasportando da Napoli in Turchia, si è rotto nei pressi di Stromboli. La guardia costiera è intervenuta via terra e via cielo per verificare che non ci fossero danni ambientali.