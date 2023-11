Morte Patrizia Nettis, una chat tra due uomini: "Ha finito di campare"

La discussione poche ore prima del ritrovamento

Quella notte, secondo le ricostruzioni degli inquirenti riportate da Repubblica, la vittima avrebbe avuto un acceso scontro con il politico e l’imprenditore i quali, secondo quanto raccontano gli ultimi sviluppi investigativi, si sarebbero scambiati una serie di messaggi da cui emerge che i due si conoscevano. Ad avviare la chat sarebbe stato l’imprenditore iscritto nel registro degli indagatti dopo la discussione sotto casa di lei. “Solo per dirti che lei garantiva che di te non ne voleva sapere nulla”, le parole dette al politico.

Le minacce contenute nelle chat

La giornalista, che poco tempo prima era stata assunta come addetta stampa per il Comune di Fasano, da tempo aveva una relazione con il politico, poi finita bruscamente. La donna, quindi, aveva avviato una relazione con l’imprenditore andata avanti per non più di un mese. Poi sarebbe tornata a frequentare il politico, causando la reazione dell’imprenditore. I due uomini si sono scambiati oltre 400 messaggi in più di due ore. La tensione sale quando l’imprenditore avverte: “Questa cosa la pagherà cara… Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare“. E ancora, l’uomo esprime chiaramente la sua indignazione riguardo alla situazione: “Che schifo! Ma non la passa liscia. Questa volta non esiste. Ha scherzato col fuoco una, anzi due volte”. Infine, l’imprenditore conclude in modo sinistro: “Ora ha finito di campare. Lei non sa che io sono il più buono sulla faccia della terra, ma il mio lato oscuro non lo conosce. Farò di tutto per infangarla e so già come muovermi. Io non sono un tipo vendicativo, anzi. Ma stavolta avrà una punizione esemplare”.