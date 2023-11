Pavia, fa irruzione in una Rsa per "incontrare" la ex: allontanato

In passato l'uomo è stato denunciato per stalking e condannato a un anno di carcere per molestie nei confronti della sua ex convivente

Un uomo di 43 anni è stato allontanato da una residenza per anziani nell'Oltrepò Pavese dopo aver fatto irruzione nella struttura con l'intenzione di vedere la sua ex che lavora proprio nella Rsa.

L'allontanamento

A quanto si è appreso l'uomo, che non avrebbe mai accettato la separazione dalla compagna, avvenuta un anno fa, si è appostato fuori dalla residenza poi, appena si è aperta la porta, si è precipitato all'interno. L'irruzione improvvisa ha spaventato gli ospiti della Rsa. A difesa della collega sono intervenuti altri operatori della casa di riposo che hanno costretto il 43enne ad allontanarsi. Sul caso sono in corso le indagini dei carabinieri. In passato l'uomo è stato denunciato per stalking e condannato a un anno di carcere per molestie nei confronti della sua ex convivente.