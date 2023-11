Ragazza di 20 anni scomparsa a Busto Arsizio: continuano le ricerche

Continuano le ricerche della ragazza scomparsa a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Si chiama Kimberly Bonvissuto e ha 20 anni. "Se qualcuno la vede contatti le forze dell'ordine": è l'appello sui social della madre, Graziana Tuccio, che ha informato polizia e carabinieri dell'allontanamento - ancora non si sa se volontario o meno - della figlia.

L'appello

"Aveva una tuta grigia, scarpe nere e un giubbotto Colmar", ha aggiunto della madre. La figlia, Kimberly Bonvissuto, ha 20 anni ed è attualmente in cerca di lavoro. "La aspettavano a casa, in via Cellini ai Frati, lunedì sera, ma non è mai rientrata e non ha più dato notizie di sé. Il telefonino suona a vuoto, spento da giorni, nonostante la ragazza fosse uscita con il caricabatterie con sé".