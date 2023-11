Terremoto in Abruzzo, due scosse di magnitudo tra 3.6 e 3.7 a L'Aquila

Due scosse di terremoto, l'una a poca distanza dall'altra, con una magnitudo compresa tra 3.6 e 3.7 sono state avvertite a L'Aquila. La prima scossa è stata registrata alle 17.52 con epicentro nell'area di Poggio di Roio, frazione dell'Aquila. La magnitudo registrata è 3.6 con profondità di 13 km. L'evento sismico è stato subito seguito da un altro evento di magnitudo 3.7 nella zona di Lucoli (comune alle porte del capoluogo), rilevato dalla rete Ingv il minuto successivo con profondità 10 chilometri. Nelle periferie e nelle frazioni ovest del capoluogo alcune persone sono uscite per strada, ma i due terremoti sono stati avvertiti distintamente anche nella zona est e nel centro storico. Al momento non sono registrati danni a cose o a persone. Molte le telefonate arrivate al centralino dei Vigili del Fuoco. Numerosi i commenti sui social network.

Conferenza d'urgenza

A seguito delle due scosse si è riunita d’urgenza in Comune a L'Aquila la conferenza dei dirigenti municipali, convocata dal sindaco, Pierluigi Biondi, e dall’assessore alla Protezione civile, Fabrizio Taranta. Dalle prime ricognizioni non sono emersi danni a persone o cose, come confermato anche dal prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, con cui il primo cittadino si è sentito nel pomeriggio. Alle 19.30 è stata convocata una riunione in Prefettura per un aggiornamento della situazione.