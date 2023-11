Meteo, allerta gialla in 11 regioni domani per temporali e vento forte

Il maltempo torna sull'Italia e per domani mercoledì 22 novembre è allerta meteo gialla per temporali in undici regioni e allerta venti fino a burrasca sulle regioni centrali. La perturbazione di origine atlantica ha raggiunto il nostro Paese nelle scorse ore ed è responsabile di un peggioramento significativo delle condizioni meteorologiche, in particolar modo sulle regioni centrali. Condizioni meteo che hanno spinto la Protezione civile a valutare per domani una allerta meteo gialla nelle Marche, in Umbria e in Sicilia e su alcuni settori di Emilia-Romagna, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sardegna.

Le regioni a rischio



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso per domani un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello diffuso ieri e valutato una allerta meteo gialla per domani 22 novembre su undici regioni. L’avviso prevede dalla serata di oggi venti da forti a burrasca su Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria e Lazio, specie lungo i rispettivi settori costieri e crinali appenninici, e sulla Sardegna. Previsti, inoltre, piogge e temporali sparsi sulla Sardegna, specie lungo il versante orientale dell’isola.