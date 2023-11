Meteo, previsioni di lunedì 20 novembre: molte nubi, ma tempo asciutto

La settimana si apre con la pressione in calo su tutta l’Italia. Il cielo sarà coperto soprattutto al Centro e al Nord, ma non sono previste precipitazioni se non qualche debole pioggia su Lazio e Toscana. Nel pomeriggio è atteso un peggioramento anche in Campania, con piogge sparse. Il tempo peggiorerà sensibilmente da martedì ascolta articolo

La nuova settimana si apre con tempo stabile e molte nubi. Secondo gli esperti, lunedì 20 novembre la pressione è in calo su tutta l’Italia e sul Paese soffiano venti di Libeccio. Il cielo sarà coperto soprattutto al Centro e al Nord, ma non sono previste precipitazioni se non qualche debole pioggia su Lazio e Toscana. Nel pomeriggio è atteso un peggioramento anche in Campania, con piogge sparse. Sulle pianure del Nord, foschia al mattino e alla sera. Mari mossi, molto mosso il mar Ligure. Il tempo peggiorerà sensibilmente da martedì, quando un ciclone irromperà sul nostro Paese portando maltempo e un forte calo delle temperature (LE PREVISIONI METEO).

Le previsioni al Nord Al Nord sarà un lunedì ventoso, fin dal mattino. Nuvolosità in aumento nel corso della giornata, su tutte le regioni. Possibile nebbia al mattino e alla sera sulla Pianura Padana. Più soleggiato lungo i settori alpini. Soffiano forti venti di Libeccio. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi oscillano tra gli 11 e i 15 gradi su tutte le città. A Milano tempo asciutto, ma nubi sparse al mattino e cielo coperto dal pomeriggio. A Torino meno nuvole durante il giorno, ma più coperto in serata.

Le previsioni al Centro e in Sardegna Pressione in calo anche al Centro. Sin dal mattino sono previsti cieli nuvolosi su quasi tutte le regioni, ma senza precipitazioni. Fanno eccezione l'alta Toscana e il litorale laziale, dove non sono escluse piogge deboli. Attesi venti umidi e miti e mari mossi. Per quanto riguarda le temperature, i valori massimi sono compresi tra i 14 gradi di L'Aquila e Perugia e i 18-19-21 di Roma, Pescara e Cagliari. Nella capitale cielo coperto al mattino e nubi sparse nel pomeriggio, ma senza piogge. A Firenze cielo coperto per tutto il giorno. Sole a Cagliari.

Le previsioni al Sud Pressione in calo anche al Sud. Se in mattinata il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni, con il passare delle ore la nuvolosità aumenterà soprattutto sul comparto tirrenico peninsulare. Possibilità di pioggia, ma debole, sulla Campania. Altrove il tempo sarà più stabile e soleggiato, anche se ventilato. Mari molto mossi. Guardando al termometro, i valori massimi delle temperature oscillano tra i 13 gradi di Potenza e i 22 di Palermo. A Napoli nubi sparse e pioggia debole. Nubi sparse anche a Catanzaro, ma senza precipitazioni.