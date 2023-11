Bocelli, laurea honoris causa dall'Università Federico II di Napoli

"Capisco l'onore, un po' meno la causa ma accetto con grande gioia e riconoscenza”. Così ringrazia il cantante Andrea Bocelli dopo aver ricevuto la laurea honoris causa in Gestione delle politiche e dei servizi sociali conferita dall'università Federico II di Napoli. Un riconoscimento per il suo impegno civile e sociale in uno dei quartieri più difficili di Napoli, sottolinea il rettore dell'ateneo. Un conferimento che giunge all'indomani degli 800 anni dell'ateneo festeggiati con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Le motivazioni

Guardare al sapere come strumento di crescita e come chiave per combattere la povertà educativa, sono le motivazioni alla base della scelta della Federico II di conferire questo riconoscimento all'artista toscano. La lectio di Andrea Bocelli è sulla bellezza che salverà il mondo e la capacità dell'arte e della musica di addolcire l'animo. "Proviamo a essere gocce d'acqua pura” sottolinea il cantante toscano “certo è difficile ma almeno l'impegno bisogna metterlo". Poi continua difronte ad una gremita aula magna della Federico II: “Intendo questa laurea fondamentalmente come una testimonianza di affetto e un attestato di stima per l'impegno che ho messo da sempre per portare in ogni angolo del mondo la nostra cultura, specialmente quella musicale".