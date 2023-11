L'Università Federico II compie 800 anni: Mattarella oggi a Napoli

Mattarella, nell'atrio della sede storica in corso Umberto, sulle note dell'inno della Federico II suonato da dieci musicisti della Nuova Orchestra Scarlatti, ha assistito allo scoprimento dell'opera 'Lictera temporales', dell'artista Asad Ventrella, realizzata in occasione delle celebrazioni.

Le celebrazioni

In programma, per celebrare gli 800 anni dell'ateneo laico più antico del mondo, anche l'inno nazionale cantato da Andrea Bocelli e opere permanenti realizzate da artisti come Asad Ventrella, Lello Esposito, Ciop&Kaf. È dal 1992 che l'Università di Napoli è stata intitolata a Federico II, a sottolineare le sue antichissime origini, risalenti al 5 giugno 1224, quando l'imperatore svevo, nonché re di Sicilia, da Siracusa emanò l'editto istitutivo. Le celebrazioni continueranno fino al 2024 con diversi appuntamenti: domani intanto la laurea honoris causa a Bocelli, poi il Villaggio degli Studenti che sarà allestito sul lungomare dal 6 al 9 giugno 2024. Ci saranno, poi, giornate di divulgazione scientifica con Massimo Recalcati, Maurizio De Giovanni, Alessandro Barbero e poi il 5 giugno, giorno del compimento dell'ottocentesimo compleanno, Alberto Angela narrerà la storia dell'Ateneo. Tre le nuove pubblicazioni e due gli short movie. Ed ancora, in programma l'emissione di una moneta e di un francobollo ad hoc, l'apertura di siti federiciani nonché l'inaugurazione del centro studi della storia dell'Università federiciana.