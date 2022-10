Università di Napoli inaugura sede facoltà di medicina a Scampia

La struttura è composta da un’aula magna da 520 posti e 33 aule per accogliere oltre 2.500 studenti, mentre sono 16 i corsi di laurea triennale e 6 di laurea magistrale. Il rettore Matteo Lorito: “Questo risultato è un orgoglio per Napoli, per la Campania e il Paese”

"Parliamoci con onestà, qui la camorra non è scomparsa, abbiamo un forte radicamento di delinquenza organizzata ma sappiamo che la realtà di Scampia è cosi complessa e ricca che merita di essere descritta in tutti i suoi aspetti". Lo ha sottolineato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, all'inaugurazione del polo universitario di Scampia. Chiama in causa lo "spirito civico" dimostrato dai residenti per "le opere che qui abbiamo realizzato, come la stazione della metropolitana al pari dei murales". Del resto, aggiunge, "più si riqualifica più cresce lo spirito civico". Da qui un appello, ironico, agli studenti: "la Regione investe qui 50 milioni di euro, questo bel panettone rispettatelo e non devastatelo". Per realizzare il polo, ricorda De Luca, ci sono voluti oltre venti anni "situazione che non può essere accettata, vuol dire che il paese è morto". "L'opera dovrà essere completata, avremo bisogno di qualche decina di milioni euro, abbiamo bisogno di efficienza, dobbiamo fare un salto di qualità anche in relazione alle scadenze programmatiche europee". Infine un appello, agli studenti: "faremo di tutto per costruire prospettive di lavoro al termine del vostro impegno ma voi abbiate la convinzione chi vi prospetta l'assistenza non è un vostro amico, è vostro amico chi vi dà gli strumenti, la formazione e il coraggio per essere voi per primi responsabili della vostra vita".

Oggi Napoli si congiunge ad una delle sue periferie più dimenticate ed etichettate, oggi in un luogo dove molti giovani venivano cercare la morte inizia una storia nuova, in questo quartiere i giovani verranno a costruire il proprio futuro". Lo ha detto il vescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia durante la cerimonia di benedizione del polo universitario di Scampia. I giovani, ha sottolineato il vescovo, verranno a "raccogliere sapienza e coraggio per servire coloro che hanno più bisogno di aiuto, i malati e i deboli". "Vogliamo che il signore benedica questo luogo e che benedica i loro sogni di riuscita della loro vita ordinandoli alla giustizia e alla pace", ha aggiunto.

L’edificio universitario

L'edificio ha 7 piani di cui 1 interrato. Le aule si trovano dal piano interrato e fino al secondo piano. In particolare le aule collocate al secondo piano si caratterizzano per la loro potenziale modularità: possono avere la classica disposizione con sedie allineate o avere posti distribuiti attorno a scrivanie per lavorare in gruppo o per svolgere esercitazioni. Al terzo piano ci saranno i laboratori didattici e per attività di ricerca che sono in corso di allestimento, Pertanto al momento le attività di tirocinio pratico dovranno ancora essere effettuate presso il Policlinico Federico II. Nella sede di Scampia si svolgeranno non solo le lezioni dei corsi, ma anche le sedute di laurea. Il quarto e quinto piano della struttura saranno dedicati agli ambulatori per l'assistenza territoriale e dovrebbero essere operativi per l'inizio del 2023. I primi ambulatori saranno per disturbi nutrizionali, un Centro anti diabete e un Centro prelievi. Nella piazza, posta al centro dell'edificio, un albero di ulivo a simboleggiare la pace e la crescita dei giovani e del quartiere.

Rettore: “Orgoglio per Napoli, Campania e Paese”

''Oggi è una grande emozione con cui proclamiamo l'ingresso della comunità di Scampia nella rete della cultura, della formazione universitaria d'eccellenza, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, dell'assistenza medica avanzata - ha detto il rettore, Matteo Lorito - questo risultato è un orgoglio per Napoli, per la Campania e il Paese. Siamo consapevoli che la presenza dell'Università è strumento potente contro il rischio di degrado culturale e sociale per un quartiere che vuole liberarsi da un'immagine negativa ormai obsoleta e vuole sentirsi parte viva del contesto metropolitano''.

Presidente Scuola Medicina: “Occasione per nuove metodologie didattiche e formative”

''La sede di Scampia è l'occasione per applicare nuove metodologie didattiche e formative ai primi anni dei corsi di laurea delle Professioni sanitarie - ha spiegato Maria Triassi, presidente della Scuola di Medicina dell'Ateneo - l'obiettivo è realizzare qui un polo didattico della medicina altamente tecnologico in cui grazie all'impiego di strumenti e attrezzature di ultima generazione si possa offrire ai nostri studenti, i futuri professionisti della sanità, una didattica avanzata e di altissima qualità che consenta un'interconnessione tra la teoria delle lezioni frontali e la pratica nei laboratori''. Le prime attività assistenzialistiche saranno di specialistica ambulatoriale - ha spiegato il direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria Policlinico, Giuseppe Longo - ''che è espressione del territorio''.