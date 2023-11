Andrea Bocelli superospite dei Latin GRAMMY Awards

Andrea Bocelli sarà superospite della 24esima edizione dei Latin GRAMMY Awards . E’ la stessa Latin Recording Academy® ad annunciare il tenore, che si unisce ad una formazione costellata di stelle che vede Shakira, Milo J, Rosalía, Anitta, Maluma, DJ Premier, e David Guetta con Ozuna per una performance speciale. Inoltre, ai già annunciati, si aggiungono Majo Aguilar, Sebastián Yatra, Pedro Capó, Jorge Drexler, Luis Figueroa, Fonseca, Tiago Iorc, Mon Laferte, Natalia Lafourcade, John Leguizamo, Nicki Nicole, Carlos Ponce, Carlos Vives e Yandel che si uniscono come presentatori.

il tour mondiale e il primo album della famiglia Bocelli insieme

E mentre prosegue il suo tour mondiale, Andrea Bocelli torna anche sulla scena discografica per Natale con Matteo Bocelli e la piccola Virginia per la Deluxe Edition di “A Family Christmas”, il primo album della famiglia Bocelli insieme, risultato il nuovo disco di Natale più venduto del 2022 negli Stati Uniti.

Disponibile nei formati digitale, CD e vinile standard nero, la new edition comprende quattro registrazioni natalizie inedite ("Let It Snow", "Silver Bells", "E' Natale!" e "Paese delle meraviglie invernali") più sei tracce bonus. Il primo singolo sarà “Let It Snow” con Andrea e Virginia, di cui è già disponibile il video.

A “Family Christmas (Deluxe Edition)” oltre ai quattro brani appena registrati "Let It Snow", "Silver Bells", "E' Natale!" e "Paese delle meraviglie invernali", contiene tra le tracce bonus anche "Do You Hear What I Hear", che la famiglia Bocelli ha registrato con uno dei gruppi vocali più innovativi e fantasiosi di tutti i tempi, i Pentatonix, l'iconico "Feliz Navidad (with The Simpsons)", tratto dal cortometraggio Disney+ “I Simpson incontrano i Bocelli in 'Feliz Navidad'” e una nuova versione esclusiva dell'incantevole “The Greatest Gift”, canzone che Andrea ha scritto con il compositore e candidato a più GRAMMY® e Academy Award® Stephan Moccio (Celine Dion, The Weeknd, Miley Cyrus, Barbra Streisand), Amy Wadge e Jonas Myrin. Moccio ha anche prodotto l'album e creato nuovi arrangiamenti.

La cerimonia dei Latin Grammy Awards sarà trasmessa in oltre 80 paesi nel mondo

Appuntamento ora con i Latin Grammy Awards che saranno trasmessi dal Centro Congressi ed Esposizioni (FIBES) di Siviglia (Andalusia), giovedì 16 novembre 2023 alle 20:00. ET (19:00 CT) su Univision, UniMás e Galavisión negli Stati Uniti e alle 22:30. CET su Radiotelevisión Española (RTVE) in Spagna. Andrà in onda anche sul canale via cavo TNT alle 19:30 (MEX) / 20:30 (PAN-COL) / 21:30 (VEN) / 22:30 (ARG/CHI).