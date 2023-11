Finita la pena di Roberto Formigoni: “Sto bene, sono felice”

“Su una mia candidatura alle europee non deciderò né entro fine mese né entro fine anno, ho tempo fino a marzo e aprile. Istintivamente in questo momento dico no, però mi confronterò, ascolterò e poi deciderò", ha detto l'ex presidente di Regione Lombardia condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione per la vicenda Maugeri-San Raffaele