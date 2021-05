Vitalizio a Formigoni, consiglio garanzia Senato conferma restituzione

Con tre voti a favore (Lega e Forza Italia) e due contrari, il consiglio di garanzia del Senato ha confermato la sentenza di primo grado che ha stabilito la restituzione dei vitalizi ad alcuni parlamentari ai quali erano stati tolti in quanto condannati. Tra questi, anche l’ex presidente della Regione Lombardia Roberto Formigoni, condannato per corruzione. A votare contro il provvedimento sono stati Alberto Balboni di FdI e Valeria Valente del Pd. Dura la replica del Movimento 5 Stelle a seguito della decisione: “Dal Senato arriva un nuovo schiaffo ai cittadini italiani: la Lega e Forza Italia se ne assumono la responsabilità di fronte al Paese. Il Consiglio di Garanzia, in cui non siede il M5S dopo il tradimento di un nostro ex senatore, ha deciso di respingere il ricorso avanzato dall'amministrazione di Palazzo Madama contro la sentenza di primo grado con la quale la commissione Contenziosa aveva annullato la delibera Grasso del 2015”, si legge in una nota firmata da Paola Taverna, vice presidente del Senato, Laura Bottici, questore di Palazzo Madama e Gianluca Perilli.