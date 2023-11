Meteo, previsioni del 9 novembre: arriva una nuova perturbazione

Domani il tempo peggiorerà dal pomeriggio: la giornata sarà caratterizzata da cieli coperti al Nord, poi dal pomeriggio piogge diffuse anche molto forti in nottata soprattutto su coste venete e campane. Al Centro bel tempo di mattina poi peggioramento dalla Toscana verso Umbria e Lazio. Al Sud tempo asciutto ma con cielo coperto in Sicilia

Giovedì 9 novembre arriva la seconda perturbazione settimanale . La giornata sarà caratterizzata da cieli coperti al Nord, poi dal pomeriggio e in serata il tempo peggiorerà con piogge sempre più diffuse che diventeranno anche molto forti in nottata soprattutto su coste venete e campane. Al Centro bel tempo fino al pomeriggio poi peggioramento dalla Toscana verso Umbria e Lazio. Al Sud, tempo asciutto ma con cielo spesso coperto in Sicilia e in nottata quando peggiorerà ( LE PREVISIONI METEO DI SKY TG24 ).

Le previsioni al Nord

L’arrivo di una perturbazione atlantica porterà una giornata con cieli molto nuvolosi e banchi di nebbia sulle zone pianeggianti, in particolare al mattino. Dal pomeriggio il meteo andrà peggiorando da Ovest verso Est con precipitazioni più moderate in Liguria. Durante la notte piogge molto forti in Veneto con nubifragi. Temperature massime attese tra i 7-9°C di Aosta e Torino e i 16°C di Trieste.

Le previsioni al Centro e in Sardegna

Una perturbazione atlantica si avvicina. La giornata di giovedì sarà caratterizzata da bel tempo con cieli sereni o poco nuvolosi. Fa eccezione la Toscana, dove le condizioni meteo andranno in peggioramento dal pomeriggio: attese anche piogge diffuse sui settori settentrionali. A partire dalla sera e per tutta la notte le precipitazioni andranno a interessare anche Umbria e Lazio. Le temperature massime oscilleranno tra i 13-14°C di Campobasso e l'Aquila e i 17-18-20°C di Roma, Firenze, Pescara e Cagliari.

Le previsioni al Sud e in Sicilia

Nelle regioni meridionali domani sarà in aumento la pressione: la giornata quindi inizia con cieli soleggiati mentre in Sicilia possibili nubi. A partire dalla serata e durante la notte tra giovedì e venerdì il cielo si coprirà su molte zone, esclusa la Puglia. Previste piogge forti e nubifragi in particolare in Campania, ma anche debolente in altre zone. Le temperature avranno valori massimi tra i 14°C di Potenza e i 18-20°C delle altre città.