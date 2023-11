Formia, fingono malore per non pagare conto del ristorante: denunciati

Dalle indagini è emerso che non solo che i malesseri accusati erano finti, ma che la coppia, un uomo di 44 anni e una donna di 42 anni, era già nota agli uffici di polizia per episodi simili

Hanno finto un malore per evitare di pagare il conto del ristorante non tornando a saldarlo, ma sono stati scoperti e denunciati. È successo in un noto locale di Formia, in provincia di Latina. I due, che hanno dei precedenti, dovranno rispondere di insolvenza fraudolenta in concorso.