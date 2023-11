Donna accoltellata a Chieti, continuano le ricerche del compagno

Sono sette i fendenti inferti a Michele Faiers, la donna inglese di 66 anni trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di Casoli, in provincia di Chieti, in contrada Verratti. Il cadavere è stato scoperto da un'amica che, telefonicamente, la cercava inutilmente da giorni e che alla fine ha deciso di andare a casa per capire perché non rispondesse. Le chiavi erano infilate nella serratura: è entrata ed ha visto il corpo esanime, in una pozza di sangue. Secondo una prima valutazione l'omicidio risalirebbe a 4-5 giorni prima del ritrovamento.

Spariti il compagno e la sua auto

La donna e il suo compagno si erano trasferiti nel piccolo Comune del Chietino da un paio di anni. I carabinieri, che si stanno occupando delle indagini, coordinate dalla Procura di Lanciano, stanno ancora cercando il compagno della vittima, Whitbread Michael Dennis, 74 anni, finora irreperibile. Sparito lui e sparita anche la macchina di famiglia. L'uomo si è allontanato con l'auto non si sa in quale direzione. Per questo le ricerche da parte degli investigatori sono state estese in tutta Italia. Insieme al 74enne, anche lui inglese, la 66enne aveva scelto, come tanti connazionali nei paesi vicini, di trasferirsi in Abruzzo, in una zona apprezzata per la tranquillità e la vicinanza della montagna.