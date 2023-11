Modena, picchiano 11enne davanti a scuola e gli rompono la mandibola

"Altri ragazzi ridevano"

"Mentre eravamo in caserma - ha riferito la donna - mio figlio ha ricevuto dei messaggi dai compagni di classe che gli dicevano che i due bulli quella stessa mattina lo stavano cercando a scuola per picchiarlo ancora, come poi mi hanno confermato anche alcune madri". La donna ha poi aggiunto che mentre avveniva il pestaggio "altri ragazzi ridevano e riprendevano la scena con il cellulare". Infine l'interrogativo rivolto alla dirigente scolastica: "Sono già stati identificati dalla preside, mi chiedo, con sconcerto, perché non siano ancora stati sospesi".