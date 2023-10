Bullismo, 13enne picchiato a scuola finisce in ospedale

E' successo nel Reggiano. Il ragazzino è stato portato in pronto soccorso per verificare possibili traumi costali e alla schiena

Un tredicenne è stato picchiato da alcuni compagni durante l'intervallo in una scuola del Reggiano e, riporta l'edizione locale del Resto del Carlino, è finito in ospedale per accertamenti. Ad aggredirlo una decina di ragazzi, alcuni anche più grandi di lui e qualcuno forse maggiorenne. L'episodio è avvenuto giovedì 26 ottobre e, secondo quanto ricostruito, sarebbe partito da una lite.

L'aggressione

A quanto ricostruito il tredicenne ha difeso una coetanea presa in giro da un altro studente e poi sarebbe stato a sua volta preso di mira da un gruppo di studenti, che l'avrebbero prima colpito blandamente e poi si sarebbero accaniti con calci. Il gruppo si sarebbe dileguato solo alla vista di un insegnante in corridoio. Il tredicenne sarebbe a quel punto rientrato in classe aiutato dalle compagne ma solo in aula il docente si è accorto che piangeva e sanguinava alla bocca. Così sono stati chiamati i soccorsi e il ragazzino è stato portato in pronto soccorso per verificare possibili traumi costali e alla schiena.

La madre della vittima: "Non è la prima volta"

"Non è la prima volta che accadono questi episodi ai danni di mio figlio", ha spiegato la madre al quotidiano. "Stavolta mi auguro che si possa andare fino in fondo e che i responsabili vengano puniti in modo severo".