Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

Il caso scommesse continua a scuotere il mondo del calcio. Tra i calciatori coinvolti anche Sandro Tonali, sanzionato dalla procura federale della Figc tra squalifiche e prescrizioni alternative.

Parlando di sport, annunciate le tappe del Tour de France 2024 e il paese di partenza, che per la prima volta nella storia alzerà il sipario sulla gara.

Diffuso da Istat il rapporto “Natalità e fecondità della popolazione residente - anno 2022” che ha evidenziato i due nomi più scelti dai neogenitori per i propri figli lo scorso anno, denunciando un ulteriore calo della natalità (-1,7% di nascite in Italia).

Mentre Elon Musk pensa a come ribattezzerebbe Wikipedia, la più grande enciclopedia del web, TikTok fa il botto in Italia, dove il social è sempre più frequentato.

Intanto un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Copenaghen e pubblicato lunedì su Frontiers in Veterinary Science, elegge l'animale domestico più amato e curato. La ricerca sul mondo animale arriva proprio mentre in Portogallo moriva Bobi, il cane più vecchio del mondo.

Infine, in questi giorni una nota pop star ha pubblicato l'attesissimo (e discusso) libro di memorie intitolato "The Woman", proprio mentre le donne di un paese europeo stavano scioperando per 24 ore contro il gender pay gap e le violenze sessuali e di genere. La protesta è stata il frutto di un percorso politico a cui hanno preso parte più di 30 organizzazioni e che potrebbe portare al più grosso sciopero femminile nella storia del Paese.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24.