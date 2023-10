Ponte 1 novembre, previsti più di 8 milioni di italiani in viaggio

L'89,8% resterà nel Belpaese mentre il 10,2% andrà all'estero. Chi resta in Italia sceglie soprattutto il mare, le località d'arte e la montagna. Il giro di affari complessivo, si stima, sarà di circa 3,77 miliardi di euro, ma sarebbe potuto essere maggiore se non fosse stato per l'aumento dei prezzi. Lo afferma un'indagine di Federalbeghi