Fantasmi, mostri, spiriti, travestimenti... Halloween è per i bambini una festa sempre più attraente, e anche il nostro paese offre ormai molte occasioni per festeggiare. Ma è l'Irlanda il paese dove tutto è iniziato più di 2000 anni fa. Là dove per scongiurare la paura dell'inizio della stagione più buia si accendevano fuochi e si scacciavano mostri. Un viaggio indimenticabile per i vostri bambini!.

Halloween, un momento elettrizzante all'insegna dei brividi e della paura folle. Per i bambini è una festa sempre più sentita e coinvolgente. Una festa spaventosa, sempre più amata, che nasce in Irlanda più di 2000 anni fa. Era l’Irlanda pagana, in un periodo in cui l'antico festival di Samhain veniva celebrato nel cuore dell'Ireland's Ancient East per segnare l'inizio dell'inverno. Si dice che ad Halloween il confine tra il nostro mondo e l'altro mondo diventi sottilissimo, e in questo modo spiriti e demoni riescono facilmente ad attraversarlo. E allora, seguici in un viaggio singolare e spaventoso e festeggia Halloween in Irlanda!

Ogni anno, in tutta l'isola d'Irlanda, si organizzano numerosi festeggiamenti in occasione di Halloween. Non solo Festival, ma anche prelibatezze locali famose in tutto il mondo. Se sei a Dublino, devi assolutamente fare il tour della Dublino infestata, dove potrai scoprirai storie del terrore che hanno spaventato gli abitanti dell’Irlanda per generazioni.

Se invece volete spostarvi con i vostri bambini un po' oltre la capitale, vi consigliamo il Púca Festival che celebra l’Irlanda come il luogo dove è nato Halloween. L’evento si tiene nella Contea di Meath nell’Ireland’s Ancient East, e prevede un programma ricco di spettacoli, musica, cibo e molto altro ancora.