Elicottero cade al confine tra Liguria e Toscana: morta la pilota

Un elicottero civile è precipitato in una zona al confine tra la Toscana e la Liguria. Il velivolo è caduto prendendo poi fuoco a Fontia, nella zona collinare di Carrara al confine con il territorio di Luni (La Spezia). È una donna di 28 anni, Naomi Maiolani, originaria di Faenza l'unica vittima dell'incidente: il corpo carbonizzato è stato trovato dopo ore, una volta spente le fiamme. La giovane si trovava alla guida dell'elicottero quando, per cause ancora in corso di accertamento, il velivolo ha perso quota ed è poi precipitato a terra schiantandosi sul terreno. Sul posto i soccorsi sanitari, vigili del fuoco, polizia e carabinieri.