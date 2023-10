Ravenna, cade un elicottero militare: due feriti

L'incidente è avvenuto in un campo nei pressi nei pressi dell'aeroporto civile 'La Spreta' di Ravenna. La E45, che si trova vicino al luogo dell'incidente è stata temporaneamente chiusa al traffico

Un elicottero militare si è ribaltato in un campo vicino all'aeroporto civile 'La Spreta' di Ravenna durante la fase di atterraggio. Secondo le prime notizie, ci sono stati due feriti, che sono stati portati all'ospedale Bufalini di Cesena. Le condizioni di uno dei due sono serie, ma non è in pericolo di vita. Il velivolo è un elicottero da esplorazione e scorta A129 'Mangusta' assegnato al 7/o reggimento 'Vega'. La E45, situata nelle vicinanze del luogo dell'incidente, è stata momentaneamente chiusa al traffico al chilometro 248, e il traffico è stato deviato.