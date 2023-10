Giudici di Sorveglianza: Alberto Genovese resti in carcere

La ricostruzione dei fatti

Lo scorso 13 febbraio Genovese era tornato in carcere, dopo essere stato ai domiciliari in una clinica per disintossicarsi dalla cocaina. Era tornato in carcere, appunto, in esecuzione della pena definitiva. Già a fine maggio scorso i giudici della Sorveglianza di Milano avevano deciso che l'ex fondatore di start up digitali doveva rimanere a Bollate almeno altri cinque mesi (fino all'udienza dei giorni scorsi), perché, prima di decidere sull'istanza difensiva di affidamento terapeutico in una comunità, serviva una seria valutazione psichiatrica, anche sulla "criminogenesi", dato che non era stata mai valutata scientificamente la causa specifica dei reati e delle modalità di "estrema violenza" con le quali sono stati commessi.