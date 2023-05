Alberto Genovese si è sposato, potrebbe scontare la pena in comunità

Le nozze sarebbero state celebrate a dicembre, mentre l'imprenditore condannato per violenza sessuale si trovava in una comunità per disintossicarsi dalle droghe. La difesa ha chiesto per lui l'affidamento terapeutico: per la Procura può uscire dal carcere. La decisione nei prossimi giorni

Alberto Genovese si è sposato. Il matrimonio con una vecchia fiamma si è celebrato mentre l'imprenditore, condannato a otto anni e quattro mesi, pena poi ricalcolata in sei anni, 11 mesi e 10 giorni per la decisone di non presentare ricorso, si trovava agli arresti domiciliari. Le nozze, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, si sarebbero svolte in una comunità di recupero nel mese di dicembre. Questa circostanza, per i suoi legali, farebbe parte del percorso intrapreso dall’imprenditore per uscire dalla dipendenza dalla droga.