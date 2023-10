Studentessa suicida a Lecce, 19enne indagato per violenza sessuale

Il ragazzo ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale, a suo dire consenziente, con la ventunenne Julie. La giovane invece si era presentata in ospedale per farsi visitare e già in fase di referto sarebbe emerso che si trattava di abusi sessuali. Ma non aveva sporto denuncia

C’è un indagato per violenza sessuale e istigazione al suicidio nella vicenda che ha visto una studentessa francese, in Italia con il progetto Erasmus, togliersi la vita a Lecce. Si tratta di un ragazzo brindisino di 19 anni che la giovane aveva incontrato poche sere prima di impiccarsi. Il giovane è stato rintracciato e ascoltato dagli agenti della squadra mobile di Lecce che indagano sull'accaduto, coordinati dalla procura della Repubblica, e ha raccontato della sera dell'incontro con la ragazza francese.

Il 19enne ha confermato di aver avuto un rapporto sessuale, a suo dire consenziente, con la ventunenne Julie. La giovane invece si era presentata in ospedale per farsi visitare e già in fase di referto sarebbe emerso che si trattava di abusi sessuali. Ma non aveva sporto denuncia. Resta un selfie, che il ragazzo si sarebbe scattato da solo davanti alla porta d'ingresso dell'abitazione della ventunenne, e un foglio scritto a mano dalla studentessa con un addio alla sua famiglia e alle persone care. I genitori di Julie attendono il nulla osta per il rilascio della salma.

L'autopsia

La morte della studentessa francese è avvenuta per asfissia da impiccagione, e sul corpo non sono emersi segni di colluttazione e ferite, al di fuori dei segni del laccio stretto intorno al collo. Sono questi due degli elementi emersi dall'autopsia che si è conclusa poco fa sul corpo della ragazza. A breve i genitori della studentessa sono attesi presso la Camera mortuaria del Fazzi di Lecce per il riconoscimento. In precedenza, a quanto si appende, sono stati ascoltati in Questura. Intanto su iniziativa di un gruppo di studenti e studentesse, l'Università del Salento ha organizzato una messa di commiato per la studentessa che sarà celebrata alle ore 19 nel Duomo di Lecce.