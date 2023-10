Cronaca

Secondo la rilevazione Quorum/YouTrend per Sky TG24, quasi la totalità degli intervistati considera i casi di violenza sessuale molto o abbastanza diffusi in Italia. Per il 66% i casi sono in aumento rispetto al passato e la stessa percentuale si dichiara favorevole all’introduzione della castrazione chimica per i colpevoli. Educare i ragazzi (maschi) è nettamente la risposta più scelta come soluzione alla violenza (83%)