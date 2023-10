“Si prega di contattare il direttore per una comunicazione urgente chiama e ascolta 899804015". Così recita il testo di un sms ricevuto da molti utenti e che nasconde una truffa. Cliccando sul numero di telefono sarebbe, infatti, probabilmente partita una chiamata sì al numero indicato, ma corrispondente a un servizio a pagamento attivato già per il semplice fatto di aver contattato quel numero. Per alcuni può sembrare un ovvio tranello, ma in realtà per molte persone non è ancora così: meglio diffidare sempre da richieste dai toni allarmanti o inerenti alla sfera economica ricevute via sms, ma non solo. Nella maggior parte dei casi si tratta di raggiri finalizzati al compimento di vere e proprie truffe.