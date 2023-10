Sono due i filoni di inchiesta, il primo ha portato a scoprire un ampio ventaglio di frodi commerciali e finanziare, l'altro un ingente traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni. Secondo gli inquirenti, le attività illecite erano gestite dal medico Giovanni Morabito collaboratore di alcune Rsa milanesi, già condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti e figlio di Giuseppe Morabito, detto 'U Tiradrittu', storico capo Crimine della 'ndrangheta in Lombardia ascolta articolo

C'è anche il medico Giovanni Morabito, figlio dello storico boss di 'Ndrangheta Giuseppe, tra gli arrestati dell'operazione dei Carabinieri e della Dia scattata questa mattina in Lombardia e in altre regioni, che ha portato ad arresti e perquisizioni nell'ambito di una variegata attività illecita promossa da personaggi ritenuti vicini alla cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti e che vede un ampio numero di indagati in stato di libertà (68) tra i quali molti cosiddetti 'colletti bianchi'.

L'inchiesta dell'antimafia Gli investigatori hanno eseguito misure cautelari nei confronti di "diciotto soggetti", indagati a vario titolo, per "associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, estorsione e numerosi reati economico-finanziari, tra cui anche frodi sui contributi Covid ed Ecobonus i cui proventi erano destinati ad agevolare le attività della 'ndrangheta, in particolare della cosca Morabito-Palamara-Bruzzaniti". Sono due i filoni di inchiesta, il primo ha portato a scoprire un ampio ventaglio di frodi commerciali e finanziare, l'altro un ingente traffico di sostanze stupefacenti. Nel primo primo filone di indagine sono stati denunciati professionisti che facevano consulenze e pratiche per le numerose attività truffaldine, tra i quali commercialisti, tecnici e legali, ma anche imprenditori "titolari nel centro di Milano di diverse società di consulenza e portatori del necessario 'know how' tecnico- giuridico". Si tratta di persone tutte residenti e operanti nel Nord Italia. Le perquisizioni sono scattate “nelle provincie di Milano, Monza Brianza, Pavia, Varese, Novara, Alessandria, Messina e Foggia - si legge in una nota della Dia - e riguardano abitazioni ed aziende risultate nella disponibilità dei soggetti coinvolti, anche con il supporto di unità cinofile anti-valuta della Guardia di Finanza". approfondimento 'Ndrangheta, coinvolto l'ex presidente della Provincia di Vibo

Il coinvolgimento del figlio del boss Secondo le accuse, i due filoni delle attività illecite (i reati economico-finanziari e il traffico di droga), erano entrambi diretti dal medico Giovanni Morabito collaboratore di alcune Rsa milanesi, già condannato in via definitiva per traffico di sostanze stupefacenti e figlio di Giuseppe Morabito, detto 'U Tiradrittu' (non indagato), storico "capo Crimine" della 'ndrangheta in Lombardia, detenuto in regime di 41-bis nel carcere di Opera (Milano) per associazione mafiosa. approfondimento ‘Ndrangheta, dove siamo nella lotta alla holding criminale più forte?

Le immagini dell'operazione - ©Ansa

Le misure cautelari e le accuse L'ordinanza di applicazione di misure cautelari personali riguarda diciotto persone: sette in carcere, quattro agli arresti domiciliari, tre con obbligo di dimora e quattro con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Le indagini sono state eseguite dai Carabinieri del Comando provinciale di Monza con il supporto del Nucleo investigativo centrale della Polizia Penitenziaria e il supporto della Gdf. I reati ipotizzati, tutti avvenuti in contesti ritenuti vicini alla cosca lombarda, vanno dal traffico di sostanze stupefacenti alla creazione di società 'cartiere' inesistenti, all'emissione di false fatture e polizze fideiussorie, allo sfruttamento di crediti d'imposta indebiti. approfondimento Beni confiscati alle mafie, Ferro: +140% quelli destinati al sociale

Il traffico di droga

Per la droga, una delle basi logistiche era a Paderno Dugnano (Milano). Nel corso della lunga indagine "è stato possibile arrestare in flagranza un 'corriere' e sottoporre a sequestro 5 kilogrammi di eroina, inizialmente destinata al mercato calabrese. Sono state documentate innumerevoli compravendite di stupefacente, per un totale di 50 kg di eroina, 150 kg marijuana e circa 50 kg di hashish, provenienti anche dalla Spagna, dall'Austria e dall'Albania ed è stata verificata l'apertura di un canale di vendita di cocaina proveniente dal Perù e dal Brasile e destinata ai membri di una nota famiglia di 'ndrangheta". approfondimento Droga, traffico internazionale tra Italia e Spagna: 58 arresti

