Foggia, medico di 91 anni si laurea per la 15esima volta

Laurea in criminologia per l’ultranovantenne Leonardo Altobelli. È la quindicesima volta che l’anziano pugliese indosserà la corona d’alloro. Dopo la laurea in Giurisprudenza, Scienze Politiche, Lettere, Filosofia, Pedagogia, Agraria, Scienze e tecnologie alimentari, Scienze turistiche, Storia, Biotecnologie e Archeologia arriva quella in Scienze investigative. Non solo: nel suo curriculum universitario vanta anche 7 diplomi in medicina sociale, medicina dello sport, diritto sanitario e tutor di medicina generale. Un guinness dei primati per lo studente più anziano del mondo.