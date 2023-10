Laurearsi in Italia conviene? Ecco quanto incide sul futuro stipendio

Il vantaggio retributivo di un laureato rispetto a un non laureato si allarga nel tempo con l’avanzare dell’età. Nei primi anni di carriera, tra i 25 e i 34 anni, un laureato guadagna il 22,6% in più di un non laureato. Ma con l'età e l'esperienza, questa cifra cresce notevolmente. Dai 35 ai 44 anni, la differenza sale al 38% e dopo i 55 anni, il divario sale al 79%.

Se si osservano i dati sulle retribuzioni di laureati e non laureati è chiaro che un titolo universitario permette di raggiungere, in media, retribuzioni maggiori rispetto a chi non lo possiede.

Dopo quanto si recupera l’investimento di una laurea?

Il conseguimento di una laurea comporta un investimento temporale e finanziario. Sebbene un laureato possa guadagnare di più, inizierà a farlo con un certo "ritardo" rispetto a un suo coetaneo non laureato che ha iniziato a lavorare prima di lui.

La domanda sorge spontanea: quanto tempo ci vuole per recuperare l’investimento in istruzione, i mancati guadagni e, in altre parole, il ritardo accumulato rispetto a un coetaneo non laureato? In media, se un laureato inizia a lavorare a 25 anni, tra i 16 e i 20 anni avrà recuperato l’investimento fatto.

Queste tempistiche possono variare in base a vari fattori, come il luogo di residenza durante gli studi (in sede o fuori sede) e la tipologia di ateneo scelto. Ad esempio, per chi si laurea presso atenei come il Politecnico di Milano o di Torino, noti per la loro specializzazione in materie tecniche e scientifiche, il periodo di recupero si riduce: bastano circa 13 anni per chi risiede in sede e 16 per chi proviene da fuori sede.