È morta Marzia Ubaldi, attrice e doppiatrice al cinema e in tv

Marzia Ubaldi, attrice e doppiatrice che è stata il volto di tante fiction, dai Cesaroni a Suburra fino a Call My Agent, è morta ieri all'età di 85 anni. La notizia, riportata dai media umbri, è stata diffusa dalla figlia Emanuela Moschin: "Ciao Mamma - ha scritto su Facebook - Stavolta me l'hai combinata proprio grossa… il 'chi è di scena' è stato per te. Sono completamente svuotata". I funerali si terranno lunedì 23 ottobre nella chiesa della Madonna del Ponte, a Narni Scalo.

La carriera

Nata a Milano il 2 ottobre 1938, ha iniziato la sua carriera negli Anni '60 al Teatro Piccolo con Luigi Squarzina nella Congiura, recitando poi in tante opere teatrali come Il Gabbiano, Le Tre Sorelle, La Donna Serpente. Nel 1966 fu la prima a incidere La ballata dell'amore cieco di Fabrizio De Andrè. Da ricordare, tra i suoi ruoli al cinema le performance in Il medico delle donne del 1962 e Controsesso del 1964. È stata però la fiction a regalarle la popolarità grazie a serie come Elisa di Rivombrosa, I Cesaroni e Suburra, fino alla sua ultima apparizione quest'anno nella serie Call my agent - Italia. Come doppiatrice ha prestato la sua voce ad attrici come Judi Dench, Maggie Smith, Anne Bancroft, Gena Rowlands, Vanessa Redgrave, Jeanne Moreau. Con Gastone Moschin, con cui è stata sposata dal 1960 al 1969, aveva fondato l'accademia di recitazione teatrale, televisiva e cinematografica Mumos con sede a Terni.