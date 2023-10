Incidente stradale in Sardegna, morto agente di polizia penitenziaria

La dinamica

A perdere la vita un sovrintendente del corpo della polizia penitenziaria, Peppino Fois, 53 anni, di Illorai (Nuoro), in servizio nel carcere nuorese di Badu e Carrros. Ferita in modo grave anche la direttrice dello stesso carcere, Patrizia Incollu, 57 anni. I due rientravano dal carcere di Lanusei, diretto dalla stessa Incollu. Viaggiavano lungo la Statale 389, in direzione di Nuoro. Nei pressi dell'incrocio di Mamoiada l'auto si è scontrata frontalmente con un grosso camion. Dopo l'intervento dei pompieri i soccorritori del servizio 118 hanno subito trasferito in ospedale, a Nuoro, Patrizia Incollu: è in gravi condizioni e in coma farmacologico per le lesioni riportate. Per Peppino Fois, invece, non c'è stato nulla da fare: non sono riusciti a rianimarlo ed è stato dichiarato il decesso.