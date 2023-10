Un uomo di 49 anni ha messo alla porta, abbandonandole in strada, la figlia di 8 anni insieme a due amichette, colpevoli secondo l'uomo di aver fatto fuggire il cane. È successo a Massa di Somma, piccolo comune nel napoletano, in via Piromallo. L'uomo, incensurato, è stato denunciato per abbandono di minori, mentre le bambine sono state affidate alla moglie, in quel momento altrove per alcune commissioni.