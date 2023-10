Urlare ai bambini, nuovo studio rivela: dannoso quanto altri abusi

I genitori che gridano ai propri bambini o li chiamano “stupidi” espongono i propri figli al rischio di autolesionismo, uso di droghe e di finire in prigione. È quello che sostiene una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Child Abuse & Neglect. Secondo gli esperti, parlare duramente ai bambini dovrebbe essere riconosciuto come una forma di abuso a causa degli enormi danni che provoca. Gli scienziati affermano che “urla, denigrazione del bambino e minacce verbali possono essere altrettanto dannosi per lo sviluppo di un bambino quanto altri sottotipi di maltrattamenti attualmente riconosciuti e stabiliti dalla medicina legale, come l'abuso fisico e sessuale infantile".

Il sondaggio nel Regno Unito

La professoressa Shanta R Dube, esperta americana di abusi sui minori e coautrice dello studio, ha dichiarato: "Spesso gli adulti non sono consapevoli di come il loro tono di grido e le parole critiche, come 'stupido' e 'pigro', possano avere un impatto negativo sui bambini”. Da un recente sondaggio condotto nel Regno Unito su 1.000 ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 17 anni è emerso che il 41% ha affermato che gli adulti – principalmente genitori, tutori, insegnanti e genitori di amici – usavano spesso parole offensive e sconvolgenti per incolparli, insultarli o criticarli. La metà (51%) ha affermato di aver sperimentato questo comportamento settimanalmente e uno su 10 ha affermato di averlo riscontrato quotidianamente.