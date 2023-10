Ancona, uccide l'ex moglie e chiede alla figlia di chiamare il 112

Una donna di 53 anni è stata uccisa la scorsa notte a coltellate dal marito da cui si stava separando. E' successo intorno alle 3 nell'abitazione della donna a Cerreto d'Esi, in provincia di Ancona. In casa, al momento del fatto, c'era una dei figli della coppia, minorenne, alla quale l'uomo avrebbe detto di chiamare i carabinieri. Quando i militari sono arrivati il 55enne ha mostrato dove aveva gettato l'arma del delitto, un coltello da cucina. E' stato arrestato per omicidio volontario pluriaggravato. Viene valuta anche la premeditazione, perché avrebbe portato con sè il coltello.

La ricostruzione del delitto

I due erano separati da mesi: la vittima, Concetta Marruocco, infermiera, abitava a Cerreto d'Esi, il 55enne a Cancelli di Fabriano. Ieri sera il 55enne sarebbe andato al pronto soccorso per un malore. Dopo essere stato dimesso, è tornato a casa, ma è uscito di nuovo diretto all'abitazione della moglie, per un chiarimento. Durante la notte sarebbe entrato in casa con un mazzo di chiavi rimasto in suo possesso, poi ci sarebbe stata una discussione e l'uomo avrebbe aggredito la 53enne, colpendola con circa 15 fendenti e svegliando la figlia che dormiva in un'altra stanza.

La coppia è originaria di Torre del Greco (Napoli) e ha altri due figli maggiorenni che abitano altrove.