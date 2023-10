Eurochocolate Perugia: programma, ospiti ed eventi dell'edizione 2023

Percorrendo il Padiglione 7 dedicato alla Chocolate Experience sarà possibile immergersi in un percorso Tree to Bar alla scoperta della lontana Playa de Oro in Ecuador: un territorio di circa 11.000 ettari in piena foresta amazzonica - raggiungibile solo dopo un’ora di traversata via fiume in canoa a motore - dove una tenace comunità di produttori coltiva il pregiato cacao fino y de aroma. Eurochocolate supporterà nel triennio 2024-2026, con uno stanziamento di 90.000 euro, il progetto eco-solidale proposto dall’agronomo e cooperante Pierre Molinari che dal 2016, anno di apertura della sua fabbrica di cioccolato a Mindo, si impegna con dedizione e generosità per migliorare le precarie condizioni di vita dei campesinos riuniti nella Asociación de Protección y Rescate de Cacao Fino de Aroma (ASO.P.Y.R.C.F.A.).Ad accogliere il pubblico, all’ingresso dello spazio, la maxi riproduzione della storica borraccia rinvenuta nel sito archeologico dei Mayo-Chinchipe e grazie alla quale è stato possibile ridatare a ben 5.450 anni fa il primo utilizzo del cacao alimentare in Ecuador. Gli amanti del Cibo degli Dèi saranno quindi guidati all’interno di uno scenario suggestivo, con la possibilità di partecipare a un’originale Cerimonia del Cacao o al nuovo CabossaLab, fino a cimentarsi nella preparazione live di golose prelibatezze presso l’esclusiva Fabbrica del Cioccolato firmata FBM e magistralmente condotta dai cioccolatieri di Be Well. La popolarissima Fabbrica del Cioccolato torna infatti con un nuovo format per seguire dal vivo, passo a passo, il processo di produzione del cioccolato - dalla fava di cacao alla tavoletta - con i maestri cioccolatieri pronti a svelare al pubblico i segreti che rendono il Cibo degli Dèi così irresistibile. Ma c’è di più: quest’anno, all'interno del Laboratorio sarà possibile partecipare alle mini sessioni di lavorazione del cioccolato Be Experience iscrivendosi on line su eurochocolate.com/bewell-be-experience o direttamente in evento.

Cooking Show

Due esclusivi palchi a tema. Il primo è dedicato ai Cooking Show, con protagonisti rinomati chef, pasticceri, cioccolatieri ed esperti: Saranno Frau ed Ernst Knam i primi super ospiti in programma Sabato 14 Ottobre, rispettivamente alle ore 12 e alle ore 14. Irriducibilmente creativo e amante della sperimentazione, il Re del Cioccolato si cimenterà nella realizzazione live di tre tipi di cioccolatini con immancabile degustazione finale. “Torno con piacere a Perugia - dichiara Ernst Knam - perché è un evento che si muove nella direzione di far cultura su cacao e cioccolato e lo fa attraverso una serie di appuntamenti e iniziative irrinunciabili capaci di far dialogare il numerosissimo pubblico con i piccoli produttori di cacao e cioccolato così come con le grandi marche internazionali”. L’appuntamento sarà preceduto dalla presentazione del nuovo libro di Alessandra Mion, in arte Frau Knam, in uscita il prossimo Settembre.

Sul palco della Chocolate Experience anche i vincitori di MasterChef Italia 10 e 12, Francesco Aquila ed Edoardo Franco. Nato ad Altamura nel 1986, fin da giovanissimo Francesco Aquila entra in contatto con la cucina, che da subito diventa la sua più grande passione. Vincitore dell’edizione 2021 di MasterChef Italia, Francesco Aquila si esibirà Domenica 15 Ottobre alle ore 16 in un goloso cooking show rigorosamente a tema cioccolato.

Sabato 21 Ottobre alle ore 16 le luci del palco di Eurochocolate saranno invece puntate su Edoardo Franco. Brillante e mai banale, il vincitore di MasterChef Italia 12 è un personaggio originale in tutte le sue espressioni. La passione per la cucina, insieme a quella per la musica, lo accompagnano fin da ragazzino: i risotti e la cucina messicana sono il suo asso nella manica e il burrito è il suo master pièce. Il pubblico potrà ammirarlo alle prese con l’amatissimo Cibo degli Dèi, fino alla degustazione della sua originale creazione.

Domenica 22 Ottobre alle ore 15 sarà il goloso gelato al cioccolato monorigine Ecuador 70% su stecco firmato Luca Montersino a deliziare occhi e palato del pubblico grazie a un’imperdibile degustazione finale. Montersino sarà presente in evento anche con uno stand al Padiglione 7, dove presenterà la sua linea di gelati svelandone novità e segreti.

Ad arricchire il fitto calendario dei live show anche la presenza di 6 Maestri APEI-Ambasciatori Pasticceri dell’Eccellenza Italiana. Infatti, grazie alla rinnovata collaborazione con l’associazione fondata da Iginio Massari e Gino Fabbri che raccoglie le migliori professionalità e le eccellenze più esclusive della pasticceria e del mondo del dolce, ad avvicendarsi sul palco tra Lunedì 16 e Domenica 22 Ottobre alle ore 12 saranno Eugenio Morrone, Francesco Elmi, Salvatore Varriale, Denis Buosi, Paolo Staccoli e Francesco Mastroianni.

La partecipazione ai live show degli Special Guest e dei Maestri APEI è gratuita, con prenotazione online obbligatoria.

Le ricette e degustazioni

Grazie al Progetto firmato dalla Regione Umbria - Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale, in programma Le ricette di Ivan, Venerdì 13 e da Lunedì 16 a Domenica 22 Ottobre alle ore 14, in compagnia dello chef Ivan Alunni Pasquali pronto a portare sul palco del Cooking Show curiose ricette in cui la golosità del cioccolato incontrerà i prodotti agroalimentari tipici dell’Umbria; gli appuntamenti, tutti i Venerdì, Sabati e Domeniche alle ore 18, con Grappa & Cioccolato a cura di ANAG per imperdibili abbinamenti tra la dolcezza del cioccolato Vanini e il gusto deciso di grappe e distillati; le degustazioni firmate Lindt Maître Chocolatier per assaporare, nei due weekend alle ore 10.30, sia le ultime novità che le alte percentuali di Cacao Lindt Excellence; gli approfondimenti su Il Cioccolato: storia, caratteristiche e abbinamenti e Il codice sensoriale del Cioccolato firmati Istituto Internazionale Chocolier, a cura di Rossana Bettini e Gian Paolo Brasceschi in programma, rispettivamente, da Lunedì 16 a Giovedì 19 alle ore 16 e Mercoledì 18 Ottobre alle ore 15; I segreti per una confettatura perfetta, Domenica 15 alle ore 14 per scoprire come nasce un confetto Papa; la presentazione del libro “Annamo bene”, Domenica 15 Ottobre alle ore 15 insieme al co-autore Renato Trabalza, seguita dalla preparazione live della coda alla vaccinara della Sora Lella. Imperdibili anche Il Cioccolato dell’azienda molisana Dolceamaro: tra tradizione e innovazione, in programma Sabato 14 Ottobre alle ore 14 e la Tropical Chocolate Experience firmata dal Vegan Master Pastry Chef Emanuele di Biase pronto a realizzare, Domenica 15 Ottobre alle ore 12, una selezione di coloratissimi cioccolatini vegan a base di originali ingredienti che abbinano l’aspro di alcuni frutti con la dolcezza del cioccolato.

Le novità

Tra le novità di quest'anno l’area, le iniziative e le degustazioni curate da Cacao of Excellence. Guidata dall'Alleanza tra Bioversity International e il Centro Internazionale per l'Agricoltura Tropicale (CIAT), Cacao of Excellence è un'organizzazione internazionale di ricerca per lo sviluppo con sede a Roma. L'Alleanza fornisce soluzioni basate sulla ricerca in oltre 70 Paesi, che sfruttano la biodiversità agricola e trasformano in modo sostenibile i sistemi alimentari. In particolare, nella prima giornata di Eurochocolate, Venerdì 13 Ottobre alle ore 12, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria verrà presentata la guida firmata Cacao of Excellence “Cacao Quality and Flavour”.

La dimensione internazionale è anche al centro degli attesissimi Choco Trip, i numerosi appuntamenti proposti in collaborazione con il network Cacao Solution: imperdibili occasioni di approfondimento con masterclass e degustazioni guidate che vedono protagonisti i lontani Paesi produttori di Cacao. Tra queste anche l’intervento/dibattito con Michele Nardella, Direttore della divisione Economica e Statistica della ICCO-International Cocoa Organization e l’appuntamento Cacao e Rum: motori dello sviluppo dell’AgriTurismo in Venezuela degustazione guidata di cioccolato e rum a cura dell’Ambasciata della Repubblica Bolivariana del Venezuela.

La partnership con Regione Umbria

La Regione Umbria - Autorità di Gestione del Complemento di Sviluppo Rurale torna protagonista con diverse iniziative tra cui un’area istituzionale al Padiglione 7 dove sarà allestito anche lo spazio dedicato al progetto Angolo di Campo e all’esposizione delle 60 foto vincitrici. E ancora, il circuito della ristorazione tipica GUSTUM - Gusto, Unicità, Storia e Tradizioni Umbre sarà presente a Eurochocolate per la promozione del “buon vivere” umbro. Il goloso appuntamento di Umbriafiere sarà occasione per far conoscere al grande pubblico le 45 imprese locali tra ristoranti tipici, aziende agricole con agriturismo, piccoli produttori artigiani e punti vendita con degustazione, che hanno aderito al disciplinare di Gustum e che si caratterizzano per l’eticità e la sostenibilità dell’attività imprenditoriale, la sicurezza alimentare e un servizio di accoglienza professionale e curato. Oltre allo spazio espositivo Gustum, nel quale sarà possibile avere tutte le informazioni nel dettaglio, è prevista la presentazione del progetto Sabato 14 e Sabato 21 Ottobre alle ore 9.30 nell’area Cooking Show (Padiglione 7). GUSTUM è promosso da GAL Alta Umbria, GAL Media Valle del Tevere, GAL Trasimeno-Orvietano, GAL Valle Umbra Sibillini, Confcommercio Umbria, CIA Umbria con la collaborazione di Euromedia. Inoltre, lo spazio istituzionale firmato Le Città dell’Olio, il progetto di valorizzazione e promozione delle aziende agricole locali a cura dei Comuni di Gualdo Cattaneo e Giano dell’Umbria che verrà illustrato Domenica 22 Ottobre alle ore 13 sul Palco Cooking Show. La Regione Umbria è presente anche al Padiglione 9 con l’iniziativa firmata Umbria Tourism pronta a trasformare otto maxi cubotti di cioccolato in altrettanti esclusivi set fotografici che riprodurranno alcune eccellenze del Cuore Verde d’Italia. Presente anche Sviluppumbria con un nuovo spazio REMIX dedicato alla presentazione degli otto bandi della Manovra Remix per supportare le aziende della regione nei loro progetti di ricerca, export e investimenti produttivi.

Sotto i riflettori anche la filiera della Nocciola Umbra della ProAgri con l’appuntamento La filiera della Nocciola Umbra: agricoltura, cibo, mercati e sostenibilità in programma Martedì 17 Ottobre alle ore 15.

Choco Lab

Choco Lab è invece il secondo palco dedicato a chi vorrà mettere le mani in pasta e apprendere i più golosi trucchi del mestiere, ma anche assistere a incontri e presentazioni rigorosamente a tema. In particolare, si terranno tutti i giorni alle ore 10, 12, 14, 15 e 18 le degustazioni Più o meno buono: da cosa dipende? guidate da Roberto Caraceni, Chocolate Taster inventore del Piatto da degustazione del cioccolato, per acquisire i principali cenni di analisi organolettica del cioccolato. Quotidiani anche gli appuntamenti firmati Choco Trip by Gelato Contemporaneo in programma alle ore 16 con la partecipazione, nei due weekend, degli Special Guest Luca Bernardini e Maria Fernanda Di Gacobbe, Rosario D’Angelo ed Elisa Chillemi, Gianfranco Cutelli e Manlio Larotonda, Loretta Fanella e Armando Canelon. Le ore 17 sono invece riservate alle degustazioni di Vino & Cioccolato curate da Assosommelier con protagonista il cioccolato Vanini. E ancora, sono firmati voglioCioccolato gli appuntamenti C’è fondente e fondente: noi ti insegniamo a degustarlo, tu metti alla prova i tuoi sensi in programma da Venerdì 13 a Sabato 21 Ottobre alle ore 11 e Mercoledì 18 Ottobre alle ore 13. Tra le novità di quest’anno, da Venerdì 13 a Domenica 15 Ottobre e da Venerdì 20 a Domenica 22 Ottobre alle ore 13, gli appuntamenti firmati L’evoluzione del Cioccolato Crudo in compagnia di Matù Cioccolato, con i riflettori puntati sul sempre più apprezzato raw chocolate, ottenuto da fave di cacao non tostate e, proprio perché lavorate a basse temperature, in grado di preservarne le preziose qualità nutritive. Infine, chi non ha mai provato Il maritozzo salato… al cacao potrà scoprirne la ricetta insieme allo Chef Luca Antonacci, mettendo le mani in pasta Domenica 22 Ottobre alle ore 11. Tutti gli appuntamenti del Choco Lab sono gratuiti con prenotazione sul sito ufficiale www.eurochocolate.com .