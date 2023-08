Sardegna, ragazza ricoperta di cioccolato sul buffet di un hotel: è polemica

È accaduto al Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci, in Gallura. A raccontare la vicenda un turista che ha postato su LinkedIn la foto chiedendosi come fosse possibile "permettere che nelle proprie strutture ci siano questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia". La catena di alberghi si scusa: "Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso" ascolta articolo

Una ragazza in costume da bagno ricoperta di cioccolato, stesa sul tavolo del buffet dei dolci a bordo piscina. È polemica per la scena che un turista milanese a Ferragosto si è trovato davanti al Voi Colonna Hotel di Golfo Aranci in Gallura, in Sardegna. L’uomo ha pubblicato la foto sul suo profilo LinkedIn parlando di "corpo femminile come oggetto" e scatenando - riferisce La Nuova Sardegna - una bufera social.

Il post su LinkedIn "Rimango senza parole guardando questa scena - scrive il manager lombardo - Dopo il primo momento di sgomento mi domando: Voi hotels sta per Vera ospitalità italiana, ma cosa significa? Cosa ne pensano i manager di Alpitour di questa rappresentazione del corpo femminile? (In hotel dopo avere espresso il mio disappunto mi hanno detto che era la 'statua di cioccolato')". Poi si chiede come possa una catena alberghiera che promuove i valori della tradizione ma anche dell'innovazione "permettere che nelle proprie strutture ci siano questi comportamenti, dove il corpo di una donna, di una lavoratrice, sia equiparato a quello di una stoviglia per assecondare l'occhio malizioso dì qualcuno". "Sono in vacanza con mia figlia di 14 anni - racconta ancora - e il suo commento è stato: 'Papà che schifo, questo non è un Paese dove potersi realizzare'". leggi anche Calo nascite? Donne nel mio ufficio: frase sessista del sindaco sardo

©Ansa

La replica di Voi Hotels Voi Hotels ha subito replicato al post del turista: "Desideriamo, prima di tutto, porgere a lei, alla sua famiglia e in particolare a sua figlia, nonché ai nostri clienti, le più sincere scuse a nome di tutto il management Voi hotels - scrive il gruppo su LinkedIn - Ci rammarichiamo profondamente per l'incidente verificatosi e desideriamo ribadire con fermezza che non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo. Stiamo intraprendendo azioni immediate per affrontare questo episodio in modo costruttivo e per garantire che in futuro nessun cliente debba sentirsi offeso in alcun modo". leggi anche Linda Cerruti denuncia: commenti sessisti dopo foto con medaglie vinte

Todde: "Episodio vergognoso" Parla di "episodio vergognoso" la vicepresidente del M5s Alessandra Todde su Facebook: "Oltre a rimanere esterrefatta che nel 2023 si possa ancora proporre un modello femminile passivo, di pronto consumo, ho provato a commentare l'episodio con i miei nipoti, un ragazzo e una ragazza di 15 e 13 anni. Entrambi erano arrabbiati. Non indignati, arrabbiati. Hanno parlato del modello sbagliato che eventuali bambini e bambine, ragazzi e ragazze lì presenti, potevano recepire e che il vero problema era cambiare la testa di chi ha proposto questo schifo pensando che fosse un piacevole intrattenimento". Secondo la ex viceministra al Mise, "perché cambi davvero qualcosa deve cambiare presto la testa di tanti uomini e, nella stessa misura, quella di tante donne. Credo che il problema sia nel discutibile equilibrio della nostra società, mantenuto passando senza scrupoli sulla testa di chi subisce quotidianamente e che fa comodo a chi ha in mano il potere. Quest'equilibrio va cambiato con l'educazione, i modelli, la formazione. E tanta indignazione per episodi di questo tipo". vedi anche Melissa Satta a Le Iene contro sessismo e attacchi social. VIDEO