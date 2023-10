Carpi, preside scuola rimuove crocefissi, rivolta degli insegnanti

Lettera di un gruppo di alcuni docenti contro la disposizione della dirigente scolastica, che replica: "Qui siamo in una scuola, non in una chiesa"

Nelle aule della scuola media Focherini di Carpi non c’è più il crocifisso. La decisione della preside, Federica Ansaloni, ha subito creato malumori e polemiche. "Il crocifisso è un simbolo religioso. Qui siamo in una scuola, non in una chiesa – ha affermato Ansaloni, dirigente dell’istituto comprensivo Carpi Nord in cui appunto rientrano le Focherini -. Per questo ho ritenuto di fare togliere i crocifissi dalle aule, questa estate, in occasione di alcuni lavori di ristrutturazione e pittura dei locali dell’istituto". La decisione ha sollevato molti dissensi tra i genitori e docenti. Un gruppo di professori delle medie ha, infatti, scritto una lettera indirizzata alla preside per chiedere spiegazioni sulla disposizione di fare rimuovere il crocifisso "da tutte le aule d’istituto, anche di segreteria, nel nostro plesso".