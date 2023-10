Quante ne sai sulle notizie della settimana? FAI IL QUIZ

L'emergenza inquinamento interessa sempre di più il nostro paese. Deutsche Welle in collaborazione con l'European Data Journalism Network ha messo in fila le province italiane più inquinate, quelle cioè con la maggiore concentrazione di polveri sottili.

Parigi, invece, è alle prese con un'invasione insolita. La capitale e altre città della Francia hanno a che fare con un'invasione di parassiti che sta interessando da oltre un mese abitazioni, cinema, ospedali e mezzi di trasporto.

Un noto miliardario ha acquistato per una somma che pare si aggiri tra i 50 e i 60 milioni di euro, il Castello di Portofino per trasformarlo in un hotel di lusso, mentre per la prossima missione sulla Luna gli astronauti della NASA indosseranno tute firmate da un noto marchio di alta moda.

Gli MTV EMA 2023 (LE NOMINATION) hanno tenuto banco sul fronte spettacolo. Ventisei gli artisti nominati per la prima volta in vista della più grande celebrazione globale della musica. Presenti anche i Måneskin, che si sono aggiudicati 4 nomination in totale, stabilendo un nuovo record italiano.

Assegnato anche il Premio Nobel per la Letteratura 2023. Il vincitore è stato selezionato "per le sue opere teatrali e la prosa innovativa che danno voce all'indicibile".

Protagonista dello sport, negli ultimi giorni, il torneo China Open 2023.

Infine, la Casa Bianca. Il pastore tedesco del presidente Joe Biden, Commander, è stato allontanato a causa dei suoi atteggimenti poco adatti ad una residenza presidenziale.

Verifica quanto sei preparato sui fatti della settimana con il News Quiz di SkyTg24