Incidente pullman Mestre, guardrail regolare ma lavori fermi da 5 anni

"Il varco era una struttura di servizio usuale e regolare alla fine degli anni Sessanta e consentiva la manutenzione del manufatto - ha spiegato Boraso- Il foro, ampio quasi 2 metri, in ogni caso non è illegale. Lo sarebbe stato se l'opera fosse stata costruita ora, visto che esiste da 10 anni in materia una normativa europea, regola che non prevede però la retroattività". Dunque se il cavalcavia all'epoca era stato collaudato con i varchi (ve ne sono più di uno sul tracciato) e risultato a norma, "era a tutti gli effetti in regola a tutt'oggi" sottolinea l'assessore. L'eliminazione del passaggio in ogni caso, ricorda Boraso, "era già prevista negli interventi strutturali alle tre diramazioni del viadotto che erano cominciati il 4 settembre scorso e avrebbero dovuto finire dopo 20 mesi grazie anche all'utilizzo dei fondi del Pnrr".

Nel 2017, riporta Il Corriere della Sera , un parere depositato da tecnici scelti dal Comune di Venezia indicava la necessità di sostituire i guardrail del cavalcavia in entrambi i sensi di marcia e segnalava casi di "ammaloramento delle fasce metalliche dovuto agli effetti degli agenti aggressivi esterni". Il Comune, come spiegato dall’assessore Boraso, approva il piano di Fattibilità Tecnico Economica nel settembre 2018, il via libera al Progetto definitivo arriva nel 2020 per un costo di sei milioni di euro. L’inizio dei lavori viene fissato per il 2021, poi spostato al 2022 in attesa dei fondi: il primo cantiere apre il 4 settembre 2023, un mese prima della tragedia. Il capitolato della nuova struttura che si sta realizzando al posto del vecchio cavalcavia che unisce Mestre a Marghera e si raccorda con l'autostrada A4 prevede, in particolare, il rifacimento dei cordoli, l'adeguamento della piattaforma e delle barriere stradali (un parapetto e delle strutture aggiuntive alte 3 metri), la sostituzione dei giunti di dilatazione e la predisposizione del nuovo impianto di illuminazione.

Le critiche dell’opposizione

Intanto non mancano le polemiche politiche, con l'opposizione che non accetta possa essere stata la mancanza di fondi a frenare un'opera considerata fondamentale per la viabilità non solo cittadina. "Questa giunta ci ha insegnato di essere maestra a trovare fondi e tempi per fare le cose. Quelle che interessano - accusa Giovanni Andrea Martini, del gruppo di opposizione in Comune "Tutta la città insieme" - Un esempio per tutti: il tempo e i modi in cui si è riusciti a trovare i fondi per fare il Bosco dello Sport". Per Martini "è lampante chiedersi tutti come sia stato possibile aver lasciato lì quel guardrail vecchio e inidoneo per garantire la sicurezza". A suo modo di vedere "è evidente che il cavalcavia costruito quasi un mezzo secolo fa sosteneva un traffico ben diverso rispetto a quello odierno. Oggigiorno, in quel tratto assistiamo a un furioso andirivieni di una flotta di bus per il turismo povero". Dunque quel guardrail, osserva Martini, "era 'tarato' per impatti con autobus degli anni 60/70, non certo per sostenere pullman elettrici dal peso di 13 tonnellate. Chi ha responsabilità su quanto successo deve rispondere".