Sky 20 anni, Gualtieri: aumento licenze taxi, sì a termovalorizzatore

Dall'aumento delle licenze per i taxi alla realizzazione del termovalorizzatore di Roma. A Sky 20 anni il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri traccia le prossime mosse del Campidoglio, a cominciare dal tema caldo delle auto bianche. "A Termini ci sono tempi di attesa troppo alti - spiega Gualtieri - nel 2023, in tutte le città d’arte, il problema dei taxi c’è stato principalmente per il boom turistico, per questo ci sono le code. Quindi dobbiamo aumentare le licenze. Il governo aveva detto che ci voleva aiutare, ma il decreto è inutilizzabile perché perderemmo i soldi che vanno ai comuni per la gestione delle licenze. Bisogna quindi fare una bando, ci sono delle procedure da attuare, l'aumento delle licenze non si fa in un attimo. Venerdì ci sarà la prima riunione per avviare questo percorso". Poi sulla situazione rifiuti nella Capitale sottolinea: "Migliorerà quando avremo impianti per trattare i rifiuti. Questa non può essere una città speciale, senza questo tipo di impianti. Quindi la strategia è più operatori in strada e andare avanti sugli impianti. Avremo il termovalorizzatore come in tutte le altre città del mondo" (SKY 2O ANNI, LA TERZA GIORNATA - GLI OSPITI - IL PROGRAMMA).