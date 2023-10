Bill Gates acquista Castello di Portofino: vuole trasformarlo in hotel

La notizia della vendita girava da qualche giorno così come la cifra d'acquisto: tra i 50 e i 60 milioni di euro. L'immobile, 1200 mq, oggi è diviso in 12 mini appartamenti con ascensore privato che porta alla spiaggetta sottostante

Dopo varie voci che si rincorrevano, adesso la notizia è ufficiale: Bill Gates attraverso la società Four Seasons ha acquistato Villa san Giorgio, nota come il Castello di Portofino. Il fondatore di Microsoft avrebbe comprato il castello con l'obiettivo di farne un hotel di lusso. La cifra d'acquisto pare si aggiri tra i 50 e i 60 milioni di euro. Ma si profila all’orizzonte qualche grattacapo per Gates. Infatti, per trasformare il Castello in albergo extralusso si dovrà tener conto della necessità di un cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

La posizione del sindaco di Portofino

Il castello di Portofino è infatti a uso "abitativo residenziale" e per modificarne la destinazione servirà il via libera del Comune e dell'ente Parco di Portofino. E su questo il sindaco Matteo Viacava ha chiarito: "Il piano regolatore è molto chiaro e lì ci può andare solamente una villa a uso residenziale. Immagino che Bill Gates lo sappia. Siamo contenti che una persona così importante abbia dimostrato interesse per Portofino. Ma le regole sono regole e vanno rispettate da tutti".