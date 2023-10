Le 7 sagre e fiere d'autunno da vedere in Italia a ottobre

Sono diverse le sagre e le fiere d'autunno da non perdere nel mese di ottobre in giro per l'Italia. Da nord a sud, si possono visitare in questo primo mese autunnale

In Valtellina, nella provincia di Sondrio, uno dei piatti tipici più famosi qui sono i "pizzoccheri", una varietà di pasta a forma di rettangolo allungato, preparata con farina di grano saraceno miscelata con altri sfarinati. Ed ecco il calendario 2023: tutti i weekend di settembre andrà in scena la sagra del Pizzocchero d'Oro, 30 settembre-1 ottobre / 9-10 / 14-15 ottobre 2023 il Weekend dei Funghi, 21-22 / 28-29 ottobre / 4-5 novembre 2023 il Weekend della Selvaggina, 11-12 /18-19 e 25-26 novembre 2023 il Weekend dei Sapori Autunnali.

In Trentino Alto Adige, nella Val di Non e nella Val di Sole, c'è in programma una rassegna dedicata al mondo della mela che si svolgerà dal 13 al 15 ottobre 2023 a Casez per celebrare l'arrivo dell'autunno e la fine del raccolto.

Porcini e Chianina alle sagre autunnali in Italia



In Toscana, a Castelfranco di Sotto in provincia di Pisa, si svolge la celebre Sagra del Porcino e della Chianina, nata per salvaguardare le tradizioni gastronomiche. Si possono assaggiare i piatti della tradizione quasi tutti a base di chianina, come tortelli freschi e vari tipi di pasta al ragù di chianina, l'hamburger di chianina, il roast-beef di chianina oltre a numerose pietanze a base di porcini. Si terrà dal 7 ottobre al 5 novembre.

Il tartufo bianco di Alba alle sagre autunnali in Italia

Dal 7 ottobre al 3 dicembre 2023 ad Alba, in provincia di Cuneo, andrà in scena la 93° edizione della kermesse dedicata al Tuber Magnatum Pico. E' ricco il calendario degli eventi: il cuore storico della manifestazione è il Mercato Mondiale del Tartufo Bianco d’Alba, un elegante allestimento a cielo aperto di oltre 2.000 metri quadrati all’interno del Cortile della Maddalena, nel centro storico di Alba.

Sagra della Varola

In Basilicata, a Melfi in provincia di Potenza, il 19 e 20 ottobre, è in programma la Sagra della Varola: due giorni di cultura, gastronomia, musica, balli e festa. La castagna dei poveri che per due giorni diventa la regina del gusto annaffiata dall'Aglianico del Vulture.

Sagra dei kaki

Il 10 ottobre a Misilmeri, in provincia di Palermo, c'è la sagra dei kaki. Il kaki di Misilmeri è stato inserito nello speciale elenco dei prodotti agro-alimentari tipici siciliani. Il “Kaki” o Diospiro, noto con il comune nome di loto del Giappone, genera un frutto, una grossa bacca quanto una mela, dalla buccia levigata e dalla vivace colorazione mattone denominato in dialetto Kakì in cui viene accentuata la ì, alla francese.

Sagra del calzone

Dal 18 al 20 ottobre, a Bari, è in programma la Sagra del Calzone, piatto a base di cipolla da tutto il barese. In programma tanta musica e divertimento inoltre l'allestimento di stand enogastronomici e mercatino dell'artigianato.