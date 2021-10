I luoghi della castagna, i marroni e le caldarroste più buoni d'Italia

9/20

In Emilia-Romagna crescono tredici varietà diverse di castagno, come il Marrone IGP di Castel del Rio, fra i più pregiati in Italia, o il Marrone di Pavullo, adatto per la produzione di marron glacés. Nel Parco dell'Antico Frignano (nell'Appennino tra Modena e Bologna) si snoda uno dei tratti della Via Europea del Castagno, che parte dalla Turchia e arriva in Portogallo