Incidente sul lavoro in una cava nel Trevigiano: morto un operaio

Gli operai sono stati travolti poco prima della mezzanotte da un treno sulla linea convenzionale Torino-Milano a Brandizzo, a un chilometro dalla stazione ferroviaria, in direzione Torino. C'erano altri due colleghi, solo sfiorati dal convoglio e rimasti illesi. Gli operai erano della società Sigifer di Borgo Vercelli, nel Vercellese. Regione Piemonte proclama una giornata di lutto nazionale

Un treno, poco prima di mezzanotte, ha travolto alcuni operai che lavoravano sui binari sulla linea convenzionale Torino-Milano, a Brandizzo: cinque sono morti sul colpo a causa del forte impatto, due sono rimasti illesi. Posti sotto osservazione in ospedale a Chivasso, sono poi stati dimessi. La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo, per ora a carico di ignoti