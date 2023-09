Oristano, fa selfie al cimitero con cadaveri riesumati: denunciato

Mirco Campus è accusato di vilipendio per delle foto con delle salme, scattate a Bolotana nel 2018. “Dovevo misurare i corpi per un termine di proporzione” ha detto per difendersi

Si è messo in posa davanti al colombario di un cimitero, con accanto il corpo ormai mummificato di una donna morta una cinquantina di anni prima. E poi vicino al cadavere di un anziano seduto dentro la propria bara. Adesso Mirco Campus è accusato di vilipendio di cadavere per via di quelle due fotografie che sono state scattate nel 2018 nel cimitero di Bolotana, in Sardegna. All’epoca Campus, un operaio di 45 anni, lavorava per una ditta a cui il Comune aveva dato l’incarico di trovare nuovi spazi nel cimitero ormai pieno. Insieme agli altri dipendenti, stava esumando le salme per poi permettere alle famiglie di riconoscere i propri cari e autorizzare la loro cremazione oppure la sepoltura in terra. Il processo è partito lunedì scorso a Oristano.