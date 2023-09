Mafia, operazione dei Ros in Sardegna: 31 arresti

I carabinieri del Ros hanno eseguito ordinanze di custodia cautelari emesse dal Tribunale di Cagliari, su richiesta della locale Procura Distrettuale Antimafia, nei confronti di 31 soggetti, indagati, a vario titolo, per associazione di tipo mafioso, associazione segreta, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d'ufficio, rivelazione di segreto d'ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, peculato e procurata inosservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. L'operazione si è svolta col supporto, in fase esecutiva, dei Comandi Provinciali Carabinieri di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Milano, Torino e dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sardegna. I dettagli verranno illustrati nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 10.30 presso l'aula polifunzionale del Comando Legione Carabinieri Sardegna, in Cagliari in Via Grazia Deledda.