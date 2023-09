La Russa Jr, da analisi genetiche trovate tracce biologiche maschili

L'inchiesta per violenza sessuale che riguarda il figlio del presidente del Senato e un amico è scattata in seguito alla denuncia di un'ex compagna di liceo incontrata a maggio in un locale milanese. Il prossimo passaggio riguarderà la comparazione dei profili

Sono state individuate tracce biologiche verosimilmente maschili nel corso delle analisi genetiche su reperti, come indumenti della ragazza, nell'inchiesta milanese per violenza sessuale a carico di Leonardo Apache La Russa, il figlio del presidente del Senato, e dell'amico dj Tommaso Gilardoni. L'inchiesta è scattata in seguito alla denuncia di un'ex compagna di liceo di La Russa jr, incontrata nella notte tra il 18 e il 19 maggio in un locale milanese. Le tracce biologiche maschili sono emerse dalle prime analisi, attraverso la cosiddetta "campionatura", e ora serviranno altri accertamenti per verificare se sia possibile estrarre da quelle tracce uno o più profili genetici. Profili, poi, da comparare eventualmente con il Dna dei due indagati.